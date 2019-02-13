Нардеп від БПП зізнався, що зробить із відсудженими в Гриценка мільйонами
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Сума позову Березенка до Гриценка складе 2,5 млн грнНародний депутат України, заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко заявив, що особисто йому жодної копійки від Анатолія Гриценка непотрібно – гроші підуть на фронт.
Про це Березенко заявив в ефірі програми Vox populi на телеканалі ZIK.
Глядач програми запитав, чи вірить Сергій Березенко в те, що зможе відсудити в Анатолія Гриценка 2,5 мільйона гривень.
«У мене немає на меті в когось щось відсудити. Але я як громадянин України не міг не відреагувати, коли порушується моя честь, гідність і ділова репутація. А тому я вчинив так, як зробив би будь-який громадянин, і готую позов на Анатолія Гриценка», – прокоментував Сергій Березенко.
Депутат зауважив, що ще офіційно не подав позов до суду – наразі документ формують і вичитують. Адже, за словами політика, у такій справі потрібно бути дуже обережним і подавати юридично грамотно підготовлені документи.
«Чому саме така сума? Сума у 2,5 мільйона гривень дорівнює заставі, яку Гриценко вніс у ЦВК, щоб його зареєстрували кандидатом у президенти. На мою думку, таку суму можна було б відправити і на фронт, якщо політик у своїй виборчій риториці використовує неправдиві свідчення і відверту брехню. До того ж ми знаємо, в якому стані була оборона держави, наша армія та ЗСУ, коли Гриценко очолював Міноборони. Під час своєї прес-конференції з цього питання я заявив, що коли ми виграємо позов, то всі кошти направимо до тих частин, які несуть службу та найбільше втрат на передовій», – наголосив Сергій Березенко.
Нагадаємо, народний депутат України Сергій Березенко заявив про намір подати позов проти кандидата в президенти Анатолія Гриценка.
Раніше народний депутат України Ірина Луценко звернулася з позовом до суду про захист честі та гідності родини через висловлювання екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Сума позову – 2,5 млн грн.