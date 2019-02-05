Політолог: Ляшко - лідер борців з Супрун



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

Головний радикал відчув величезну ступінь невдоволення Уляною Супрун в суспільстві, вважає Фесенко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко став на бік більшої частини українців, які обурені медичною реформою Уляни Супрун.

Таку думку висловив глава правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду за позовом членів Радикальної партії Олега Ляшка про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України, передає УНН.

Фесенко вважає, Ляшко, по суті, очолив протестний рух українців, які виступають за відставку в.о. міністра охорони здоров'я.

«Серед інших конфліктів: Захід-Схід, ліберали-популісти, нові - старі політики і так далі, Супрун породила в суспільстві розкол щодо себе. Причому, більшість налаштована, скоріше, критично до неї. Є захисники Супрун, які її підтримують, так як це для них питання принципу. Наприклад, Гройсман, як прем'єр-міністр, активно підтримує Супрун, так як для нього дуже важливим є питання просування медичної реформи. Гройсман не так підтримує Супрун як особистість або як в.о. міністра. Він підтримує саму медичну реформу», - зазначив експерт.

На думку Фесенка, лідер Радикальної партії тонко відчув величезну ступінь невдоволення Уляною Супрун в суспільстві.

«Ляшко, завдяки судовим рішенням, став лідером серед борців з Супрун. Він став тим, хто очолив протидію Супрун», - зазначив Володимир Фесенко.

5 лютого Окружний адміністративний суд прийняв рішення про тимчасове відсторонення Уляни Супрун з посади. 15 лютого суд почне розгляд позову членів Радикальної партії по суті.

Олег Ляшко сподівається, що аргументів для примусової відставки в.о. міністра охорони здоров'я вистачить для того, щоб судді прийняли остаточне рішення з цього питання. Радикали нагадують, що у результаті «реформи Супрун» в Україні закриті сотні лікарень та ФАПів, скасовані операції, в тому числі онкохворих, за державний рахунок, український ринок покинули європейські компанії, що виробляють противірусні вакцини, що призвело, в тому числі, до неконтрольованого спалаху кору.