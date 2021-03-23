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    Прессекретарка Зеленського придбала автівку за 606 тис. грн

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    Юлія Мендель за рік заробила 684 тисяч грн - Прессекретарка Зеленського придбала автівку за 606 тис. грн
    Юлія Мендель за рік заробила 684 тисяч грн

    Юлія Мендель опублікувала декларацію за 2020 рік

    Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель за 2020 рік задекларувала 684 048 грн заробітку, а також придбала новий автомобіль.

    Про це йдеться у її декларації, яку оприлюднило НАЗК.

    Мендель вказала, що в грудні 2020 року вона придбала легковий автомобіль Suzuki Vitara 2020 року випуску за 605 900 грн. Водночас для того, щоб придбати автівку, держслужбовиця взяла кредит у 388 901 грн і поки його не погасила.

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    Також Мендель вказала, що володіє квартирою, площею 48,5 м2. Її вона придбала у 2018 році за 1 млн 215 тисяч грн. Крім того, Мендель взяла кредит на житло у 681 087 грн.

    Згідно з декларацією, вона погасила кредит і 111 тисяч грн відсотків за позикою.

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    Нагадаємо, прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель задекларувала 936 тис. грн доходів за 2019 рік.

    Теги: кредит автомобіль Юлія Мендель
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