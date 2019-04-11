Профільний комітет рекомендує ВР прийняти закон про податок на виведений капітал



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Законопроект про податок на виведений капітал було зареєстровано в парламенті у 2018 році

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту взяти за основу законопроект №8557 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал.

Таке рішення було ухвалено на засіданні комітету 10 квітня, повідомила його прес-служба.

«За наслідками розгляду були прийняті рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект №8557 прийняти за основу», – ідеться в повідомленні.

4 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів попередньо схвалив законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал« і передав його на розгляд Національної ради реформ при президенті. Міністерство фінансів публікувало основні тези документа на своєму сайті. Пропонували ввести НВК замість податку на прибуток.

12 березня 2018 року на зустрічі з підприємцями Порошенко заявив, що поки не буде подавати законопроект у Верховну Раду. Тодішній заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків пояснив, що президент не вніс у парламент цього законопроекту через позицію Міжнародного валютного фонду. Він зазначав, що Фонд уважає збільшення дефіциту державного бюджету неприйнятним і погодиться на введення податку на виведений капітал тільки тоді, коли буде знайдено компенсатори втрат.

4 липня 2018 року президент вніс законопроект про податок на виведений капітал у Верховну Раду. Президент підкреслив, що закон зможе набути чинності тільки разом із компенсаторами доходів держбюджету.