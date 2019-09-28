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    Політика

    Разумков пояснив послу Греції, чому Верховна Рада працює у «турборежимі»

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    Дмитро Разумков зустрівся з послом Греції в Україні Георгіосом Пукаміссасом - Разумков пояснив послу Греції, чому Верховна Рада працює у «турборежимі»
    Дмитро Разумков зустрівся з послом Греції в Україні Георгіосом Пукаміссасом

    За словами спікера, парламент «ефективно і якісно» надолужує недопрацювання минулих років

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зустрівся з послом Грецької Республіки в Україні Георгіосом Пукаміссасом і підкреслив, що євроінтеграційні пріоритети України не змінилися.

    Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

    «Дмитро Разумков подякував пану послу за сприяння у розвитку взаємовигідних українсько-грецьких відносин, зокрема, щодо зміцнення міжпарламентської взаємодії. Голова Верховної Ради також висловив подяку за позицію Греції щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Разумков підкреслив, що євроінтеграційні пріоритети України не змінилися, і висловив сподівання на плідну взаємодію України і Греції у майбутньому.

    Водночас Разумков наголосив, що в нинішніх умовах, коли об’єдналися три вертикалі влади заради здійснення реформ, український парламент змушений працювати у «турборежимі», ефективно і якісно надолужуючи недопрацювання минулих років.

    «Ми розуміємо свою відповідальність і кредит довіри, який український народ надав новим політикам, і саме з цим пов’язана швидка робота парламенту. Одним із пріоритетних напрямів зараз є здійснення реформ для детінізації економіки», - сказав Разумков.

    Спікер Ради переконаний, що це відкриє для інвесторів можливості ведення бізнесу в Україні, проте передувати цьому мають зміни судової системи та забезпечення рівного доступу до правосуддя.

    Георгіос Пукаміссас, у свою чергу, високо оцінив рівень останніх двох виборчих кампаній в Україні.

    «Це досягнення, за які український народ має бути гордий, нові політики починають у гарних умовах», - сказав посол.

    Пукаміссас підкреслив, що Греція і надалі неухильно підтримуватиме Україну, її територіальну цілісність і суверенітет.

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