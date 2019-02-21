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    Політика

    Тимошенко назвала монетизацію субсидій технологією підкупу виборців

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    Юлія Тимошенко зустрілася з портовиками в м. Южне на Одещині - Тимошенко назвала монетизацію субсидій технологією підкупу виборців
    Юлія Тимошенко зустрілася з портовиками в м. Южне на Одещині

    Напередодні виборів українці отримають субсидії на ЖКП грошима, а потім ці ж гроші у них заберуть за допомогою підвищення тарифів, - Тимошенко

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з портовиками в м. Южне на Одещині. Про це йдеться на партійному сайт.

    Під час зустрічі Тимошенко заявила, що рішення про монетизацію субсидій – це ще одна технологія масового підкупу виборців чинною владою.

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    За словами кандидата у президенти, цинізм цієї технології в тому, що напередодні виборів українці отримають субсидії на ЖКП грошима, а потім ці ж гроші у них заберуть за допомогою підвищення тарифів. А газ дорожчатиме і надалі – з травня на 15%, а наприкінці року – ще на 25%.

    «Зростання тарифів б’є не лише по людях, а й руйнує вітчизняну економіку. Адже коли в людей не залишається коштів на купівлю товарів та послуг, скорочується попит і економіка деградує», - переконана Тимошенко.

    Голова партії «Батьківщина» також заперечила, що непідйомні для громадян ціни є ринковими.

    «У нас немає ринку природного газу, у нас абсолютна монополія», – підсумувала Юлія Тимошенко.

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