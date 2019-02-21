Тимошенко назвала монетизацію субсидій технологією підкупу виборців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко зустрілася з портовиками в м. Южне на Одещині

Напередодні виборів українці отримають субсидії на ЖКП грошима, а потім ці ж гроші у них заберуть за допомогою підвищення тарифів, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з портовиками в м. Южне на Одещині. Про це йдеться на партійному сайт.

Під час зустрічі Тимошенко заявила, що рішення про монетизацію субсидій – це ще одна технологія масового підкупу виборців чинною владою.

За словами кандидата у президенти, цинізм цієї технології в тому, що напередодні виборів українці отримають субсидії на ЖКП грошима, а потім ці ж гроші у них заберуть за допомогою підвищення тарифів. А газ дорожчатиме і надалі – з травня на 15%, а наприкінці року – ще на 25%.

«Зростання тарифів б’є не лише по людях, а й руйнує вітчизняну економіку. Адже коли в людей не залишається коштів на купівлю товарів та послуг, скорочується попит і економіка деградує», - переконана Тимошенко.

Голова партії «Батьківщина» також заперечила, що непідйомні для громадян ціни є ринковими.

«У нас немає ринку природного газу, у нас абсолютна монополія», – підсумувала Юлія Тимошенко.