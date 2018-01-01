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    Політика

    У БПП повідомили, коли Рада візьметься за антикорупційний суд

    Рада може в четвер внести законопроект про антикорупційний суд до порядку денного
    Законопроект про Антикорупційний суд може бути включено в порядок денний роботи Верховної Ради вже 18 січня. Про це в кулуарах парламенту повідомив народний депутат із фракції БПП, член комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Ігор Артюшенко. [READ_MORE] «Для того, щоб профільний комітет почав розглядати
    • Сьогодні, 11:24
    • Розсилка

    Рада може в четвер внести законопроект про антикорупційний суд до порядку денного

    Законопроект про Антикорупційний суд може бути включено в порядок денний роботи Верховної Ради вже 18 січня. Про це в кулуарах парламенту повідомив народний депутат із фракції БПП, член комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Ігор Артюшенко.

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    «Для того, щоб профільний комітет почав розглядати законопроект про Антикорупційний суд, потрібно щоб Рада включила його в порядок денний. На жаль, через голосування по законопроекту про реінтеграцію ми до нього не дійшли, але сподіваюсь, що в четвер ми проголосуємо за включення проекту закону про Антикорупційний суд в порядок денний, а потім комітет вже буде розглядати всі п’ять документів і виносити висновки», — розповів нардеп.

    Артюшенко додав, що профільний комітет може взяти до уваги зауваження міжнародних партнерів, які розкритикували президентський законопроект про Антикорупційний суд.

    «Але можу сказати, що за все, що відбувається в Україні, несуть відповідальність посадові особи, які працюють в нашій державі і підзвітні громадянам… Українське суспільство, в разі прорахунків, буде звинувачувати посадових осіб України, тому і їм приймати рішення», — резюмував він.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко закликав до конструктивної роботи, щоб законопроект про Антикорупційний суд України був успішно ухвалений і ефективно запрацював.

    Джерело: УНН

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