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    Політика

    У Зеленського будуть «боротися за уми» за допомогою російськомовного телеканалу

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    Кирило Тимошенко відповідає за гуманітарну політику в Офісі президента - У Зеленського будуть «боротися за уми» за допомогою російськомовного телеканалу
    Кирило Тимошенко відповідає за гуманітарну політику в Офісі президента

    В Офісі президента розробили варіант запуску українського російськомовного каналу,

    В Україні для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі буде створено всесвітній російськомовний канал. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

    За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території РФ.

    «У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі», - поділився Тимошенко.

    За його словами, в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це все-таки був державний канал. "Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив Тимошенко.

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    Нагадаємо, 21 квітня, після другого туру голосування Володимир Зеленський анонсував «потужну інформаційну війну» для закінчення вогню на Донбасі і попросив допомоги журналістів у цьому.

    Зеленський призначив Тимошенка в свій офіс 21 травня. До цього він керував компанією Goodmedia, що займається телевиробництвом, політичним і комерційним PR.

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    телебачення інформаційна війна Кирило Тимошенко
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