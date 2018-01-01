В АП порахували, скільки Тимошенко витратила на американських лобістів

Горковенко заявив, що за останні кілька років Тимошенко витратила на піар неймовірну суму грошей

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Володимир Горковенко заявляє, що 8 років лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко витратила на американських лобістів майже 3 млн доларів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Коментуючи нинішній візит Тимошенко до США, Горковенко



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Юлія Тимошенко у Вашингтоні зустрілася з Куртом Волкером

Горковенко заявив, що за останні кілька років Тимошенко витратила на піар неймовірну суму грошей

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Володимир Горковенко заявляє, що 8 років лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко витратила на американських лобістів майже 3 млн доларів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Коментуючи нинішній візит Тимошенко до США, Горковенко припустив, що вона «навряд чи… поїхала до Вашингтона заради селфі з Куртом Волкером». «Тим більше, гроші лобістам заплачені чималі. Скільки саме, побачимо з їхніх звітів. Наприклад, минулорічна відома «зустріч» з Дональдом Трампом обійшлася Юлії Тимошенко у 141 тисячу доларів», - повідомив представник Адміністрації президента України.

«Загалом, за останні кілька років Юлія Тимошенко лише на американських лобістів, через офшорні компанії, витратила неймовірну суму грошей», - заявив він і навів такі дані:

Wiley Rein LLP у 2011-2014 роках отримала 1 млн 50 тис. дол США, у 2014-2016 роках - 990 тис. дол США, а у 2016-2017 роках - 400 тис дол. США. Загалом 2 млн 440 тис американських доларів

MKW Group у 2015-2016 роках за свої лобістські послуги отримала 270 тисяч доларів США, а у 2016-2017 рр - 160 тис. дол США. Загалом, 430 тис. доларів США.

«Отже, за 8 років на піар Юлії Тимошенко витрачено 2 мільйони 870 тисяч вічнозелених. Більшість цієї суми припадає на період з 2014 року. За останні чотири роки ці дві компанії налобіювали Юлію Тимошенко на 1 мільйон 820 тисяч доларів», - зазначив Горковенко.

Нагадаємо, у 2015 році нардеп від БПП Сергій Лещенко повідомляв, що, починаючи з 2012 року, за лобізм інтересів Юлії Тимошенко на адресу американської компанії Wiley Rein LLP від різноманітних осіб та фірм, в тому числі офшорних, було переказано 1 мільйон 150 тисяч доларів.