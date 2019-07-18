В Миколаєві кандидати в депутати здали аналізи на наркотики



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Деніс Жело (справа) та Ігор Копитін

Серед них – кандидат від «Слуги народу»

Два кандидати в народні депутати по 129-му виборчому округу (м. Миколаїв) - самовисуванець Денис Жело та кандидат від політичної партії «Слуги народу» Ігор Копитін здали аналізи на вміст наркотиків у крові.

Про це повідомляє мережа «Опора».

Так, 16 липня з даною ініціативою виступив Денис Жело. На своїй сторінці в соцмережі Facebook він записав відеозвернення до своїх опонентів.

«Нероби та наркомани не будуть ще п’ять років правити нашою країною. Якщо ви хочете бути чесними та відкритими перед своїми виборцями, приходьте, чекаємо на вас завтра», − сказав кандидат у нардепи.

Підтримав його Ігор Копитін. Обидва кандидати здали аналізи на вживання кокаіну та канабіоідів (каннабіс) в одній з лабораторій Миколаєва. Результати стануть відомі через 8-10 робочих днів, тому що аналізи будуть направлені на дослідження до Німеччини.

Нагадаємо, під час президентської кампанії Петро Порошенко публічно здав кров на аналіз на перевірку вмісту алкоголю чи наркотиків відомим організаціям. Володимир Зеленський здав кров в кліниці Eurolab, яка належить його знайомому.