Ватажок бойовиків Пушилін розпустив так званий «уряд ДНР»

Екс«прем’єру» запропоновано очолити «держкорпорацію «Донецькі технології»

У тимчасово окупованому Донецьку бойовик та лідер «ДНР» Денис Пушилін звільнив голову так званого «уряду» Олександра Ананченка, чим і розпустив весь «уряд». Про це Пушилін написав у своєму Telegram.

Пушилін зазначив, що запропонував Ананченку очолити «держкорпорацію «Донецькі технології».

Про причини такого несподіваного рішення достовірно невідомо. Зазначимо, що раніше бойовики заявляли, що збираються провести так званий «референдум» у «ДНР» щодо входження окупованої частини Донецької області до складу РФ.

«Кандидатуру на посаду голови уряду сьогодні мною внесено до «Народної ради Донецької Народної Республіки», – написав ватажок бойовиків.

Раніше рашистський посіпака Денис Пушилін зізнався, коли окупанти планують провести «референдум» про включення ОРДЛО до складу Росії. За словами Пушиліна, такий «референдум» може бути проведений після того, як окупанти захоплять усю територію Донецької та Луганської областей (мовою донбаських колаборантів це називається «вийти на конституційні кордони ДНР та ЛНР»).