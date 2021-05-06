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    Візит Блінкена до Києва: Держдеп оприлюднив заяву

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    Держдеп оприлюднив заяву - Візит Блінкена до Києва: Держдеп оприлюднив заяву
    Держдеп оприлюднив заяву
    Фото з відкритих джерел

    В американському зовнішньополітичному відомстві заявили про підтримку України на тлі візиту глави відомства до Києва

    США твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також її євроатлантичні прагнення, йдеться в заяві Держдепартаменту, оприлюдненій на сайті відомства.

    «Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля України з досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови процвітаючого, безпечного і демократичного майбутнього для всіх українців», - зазначено в документі.

    У Держдепі заявили, що США уважно стежать за агресивними діями Росії щодо України і що цінують стриманість Києва у цьому питанні. Також зазначено, що РФ повинна повернути Україні контроль над Кримом і Донбасом.

    Крім того, в американському зовнішньополітичному відомстві підкреслили важливість проведення Україною реформ і нагадали про підтримку США в її боротьбі з корупцією та просуванні верховенства права в рамках судової реформи.

    «Принципова побудова відповідальних інститутів і забезпечення відповідального управління і в державних установах, і в корпоративному секторі є ключем до досягнення євроатлантичних прагнень України та побудови її заможного, безпечного і демократичного майбутнього», - йдеться в заяві.

    Нарешті, в Держдепі підрахували, що з 2014 року США надали Україні допомогу загальним обсягом близько 4,6 мільярда доларів і три гарантії за суверенними позиками на суму один мільярд кожна.

    Теги: США суверенітет
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