Заступника мера Житомира підозрюють в збитках на 700 тис. гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Житомирська міська рада

У поліції є претензії щодо публічних закупівель

Одного із заступників Житомирського міського голови підозрюють у службовій недбалості, що призвела до 700 тис. гривень збитків.

Під час досудового розслідування житомирські поліцейські встановили, що посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер.

Запропонована ціна лоту з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вища за пропозиції інших учасників. Таким чином, посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень.

Зібравши матеріали, що підтверджують причетність посадовця до вчинення кримінального правопорушення, йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, повідомляють в поліції.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, чинний мер Житомира Сергій Сухомлин є членом партії «Європейська солідарність».