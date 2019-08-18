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    Політика

    Заступника мера Житомира підозрюють в збитках на 700 тис. гривень

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    Житомирська міська рада - Заступника мера Житомира підозрюють в збитках на 700 тис. гривень
    Житомирська міська рада

    У поліції є претензії щодо публічних закупівель

    Одного із заступників Житомирського міського голови підозрюють у службовій недбалості, що призвела до 700 тис. гривень збитків.

    Під час досудового розслідування житомирські поліцейські встановили, що посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер.

    Запропонована ціна лоту з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вища за пропозиції інших учасників. Таким чином, посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень.

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    Зібравши матеріали, що підтверджують причетність посадовця до вчинення кримінального правопорушення, йому  було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, повідомляють в поліції.

    Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

    Нагадаємо, чинний мер Житомира Сергій Сухомлин є членом партії «Європейська солідарність».

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