Зеленська обійнялася із першою леді Франції: зворушливі фото та відео

Дружина президента подякувала за підтримку України та українців

Дружина президента України Олена Зеленська прибула з візитом до Франції і зустрілася з першою леді Бріжит Макрон. Про це вона повідомила в соцмережах.

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Зеленська наголосила, що Бріжит Макрон – великий друг України.

«Це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України «конвоями життя» у перші дні російського нападу. Її фундація зробила великий внесок у відбудову української медицини. Подякувала першій леді Французької Республіки та всій країні за підтримку й допомогу в нашій боротьбі із загарбником», – написала Зеленська.

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фото: Олена Зеленська /Telegram

Пані Макрон із захопленням розповідала про українських жінок. Мовляв, під час зустрічі з українками вона відчула, що це неймовірні люди з неймовірною енергією.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ у Лондоні.

