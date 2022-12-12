Зеленська обійнялася із першою леді Франції: зворушливі фото та відео
Дружина президента подякувала за підтримку України та українців
Дружина президента України Олена Зеленська прибула з візитом до Франції і зустрілася з першою леді Бріжит Макрон. Про це вона повідомила в соцмережах.
Зеленська наголосила, що Бріжит Макрон – великий друг України.
«Це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України «конвоями життя» у перші дні російського нападу. Її фундація зробила великий внесок у відбудову української медицини. Подякувала першій леді Французької Республіки та всій країні за підтримку й допомогу в нашій боротьбі із загарбником», – написала Зеленська.
Пані Макрон із захопленням розповідала про українських жінок. Мовляв, під час зустрічі з українками вона відчула, що це неймовірні люди з неймовірною енергією.
Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ у Лондоні.
Коментарі — 0