Зеленський та Путін домовилися про особисту зустріч



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Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо особистої зустрічі із Володимиром Путіним

Третій контакт між Зеленським і Путіним буде особистою зустріччю в «нормандському форматі»

Українська влада має намір вирішувати конфліктні питання у відносинах між Києвом і Москвою крок за кроком.

Як зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу 1+1, йдеться про конкретні строки і представників.

Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Зеленського вони домовились, що третій контакт між ними буде особистою зустріччю в «нормандському форматі».

«Нашою стороною вона була запланована. Чесно кажучи, він мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не може бути [мова], але щоб вирішувати в Мінському форматі нам потрібно зустрічатися в Нормандському. Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів ми можемо домовитись і підписатись – що найважливіше», - заявив український президент.

Зеленський зазначив, що після завершення військового конфлікту з РФ «буде відверта розмова: з іменами сучасних політиків, сучасних представників засобів масової інформації».

«Дивіться, ми просто в демократичній країні живемо, але в мене є інформація з прізвищами: хто що робить, хто від кого отримує гроші, хто які акценти, хто які меседжі дає на телебаченні, в газета – що в цілому відбувається заради того, щоб вони просто не повернулись. Вся інформація є – це найголовніше. І всі будуть за це відповідати», - пообіцяв він.

Нагадаємо, востаннє переговори в «нормандському форматі» на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.

У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи «нормандського формату».

Як повідомлялось, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.