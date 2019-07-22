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    Політика

    Зеленський видав указ щодо розвитку Карпат

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    Зеленський видав указ щодо розвитку Карпат

    Уряд має протягом двох місяців затвердити програму розвитку Карпат

    Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про розвиток регіону українських Карпат» (№ 543/2019).

    Цим документом планується стимулювати соціально-економічний розвиток Карпат, підвищити інвестиційну привабливість та розбудувати потенціал регіону.

    Зеленський зобов’язав Кабінет міністрів протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

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    Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет-2020 та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

    Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

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