Чотири українських університети потрапили в рейтинг найкращих вишів світу



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У рейтингу найкращих вишів світу – чотири українських університети

Очолюють рейтинг World University Rankings Оксфордський та Кембріджський університети

До списку з 1250 найкращих навчальних закладів світу другий рік поспіль увійшли чотири українських університети.

Відповідний рейтинг World University Rankings опублікувала на своєму сайті The Times Higher Education.

Як зазначається, китайський університет Цінхуа став кращим в Азії, піднявшись на вісім позначок – до 22-ї. А французький університет Сорбонни став найпопулярнішим новим вишем.

Очолюють рейтинг World University Rankings, як і минулоріч, Оксфордський та Кембріджський університети Великої Британії. Третє місце посідає Стенфордський університет зі Сполучених Штатів.

Серед українських університетів, які цьогоріч потрапили до рейтингу – Львівський імені Франка, Національний «Львівська політехніка», Київський національний університет імені Шевченка та Харківський національний університет імені Каразіна. Усі чотири ВНЗ ділять місце у позиції «1001+».

Загалом у списку найкращих представлені навчальні заклади 86 країн. Цього року вперше до рейтингу потрапили університети Іраку, Ямайки, Непалу, Танзанії та Казахстану.