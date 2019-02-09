Цього дня у 1918 році до Києва вдерлися більшовицькі війська Муравйова



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За даними дослідника Савченка, під час окупації московитами Києва, по місту їздив броньовик з написом «Смерть українцям!»

За наказом Муравйова, у Києві було розстріляно близько 5 тис. мирних жителів

9 лютого 1918 року більшовицькі війська під командуванням російського лівого есера Михайла Муравйова після кількаденного артилерійського обстрілу вдерлися у столицю Української Народної Республіки Київ та влаштували у місті терор, жертвами якого стали кілька тисяч осіб. Про це повідомляє український історичний проект Цей день в історії.

За наказом Муравйова, у Києві було розстріляно близько 5 тис. мирних жителів. Окупанти тероризували громадян УНР. Жахливою, мучинецькою смертю загинув київський митрополит Володимир.

За даними дослідника Савченка, під час окупації московитами Києва, по місту їздив броньовик з написом «Смерть українцям!».

Того ж дня, тобто 9 лютого 1918 року, Німеччина, Туреччина, Болгарія і Австро-Угорщина підписали в Брест-Литовську сепаратний мир з Українською Народною Республікою.

Таким чином, держави австро-німецького блоку визнавали незалежність УНР та надавали їй збройну і дипломатичну підтримку у боротьбі з радянською Росією.