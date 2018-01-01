Львівський університет попередив студентів: «суперканікули» доведеться відпрацьовувати навесні

Рішення про відпрацювання керівництво університету ухвалило ще наприкінці грудня

Під час вимушених двомісячних канікул керівництво Львівського національного університету не змушуватиме студентів навчатися дистанційно. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі вузу. У виші запевняють: на відміну від Київського університету, ніякого рішення про дистанційне навчання не ухвалювали. [READ_MORE]



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ЛНУ ім. І. Франка

Рішення про відпрацювання керівництво університету ухвалило ще наприкінці грудня

Під час вимушених двомісячних канікул керівництво Львівського національного університету не змушуватиме студентів навчатися дистанційно. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі вузу.

У виші запевняють: на відміну від Київського університету, ніякого рішення про дистанційне навчання не ухвалювали.

«Відпрацьовувати студенти будуть шляхом збільшення кількості пар на день після завершення канікул», — пояснили в університеті.

Впродовж одного місяця керівництво університету обговорювало доцільність збільшення канікул, після чого наприкінці грудня ухвалило відповідне рішення.

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