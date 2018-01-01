Львівський університет попередив студентів: «суперканікули» доведеться відпрацьовувати навесні
- Вчора, 23:01
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Рішення про відпрацювання керівництво університету ухвалило ще наприкінці грудня
Під час вимушених двомісячних канікул керівництво Львівського національного університету не змушуватиме студентів навчатися дистанційно. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі вузу.
У виші запевняють: на відміну від Київського університету, ніякого рішення про дистанційне навчання не ухвалювали.
«Відпрацьовувати студенти будуть шляхом збільшення кількості пар на день після завершення канікул», — пояснили в університеті.
Впродовж одного місяця керівництво університету обговорювало доцільність збільшення канікул, після чого наприкінці грудня ухвалило відповідне рішення.
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