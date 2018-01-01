Медуніверситет ім. Богомольця взявся за підготовку вчених

У медуніверситеті підтримують тих студентів-медиків, які планують пов'язати своє життя з науковими дослідженнями

У Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця вирішили всерйоз зайнятися «молодою» наукою. В інтерв'ю виданню «Факти» проректор з науки Тетяна Черенько заявила, що у виші надають серйозну допомогу і підтримують тих студентів-медиків, які планують пов'язати своє життя з науковими дослідженнями. «Ми



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Студенти медуніверситету ім. Богомольця

У медуніверситеті підтримують тих студентів-медиків, які планують пов'язати своє життя з науковими дослідженнями

У Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця вирішили всерйоз зайнятися «молодою» наукою.

В інтерв'ю виданню «Факти» проректор з науки Тетяна Черенько заявила, що у виші надають серйозну допомогу і підтримують тих студентів-медиків, які планують пов'язати своє життя з науковими дослідженнями.

«Ми оновили Положення про студентський гурток і прописали там таку складову, як навчання навичкам самостійного виконання наукової роботи. Таким чином, ми крок за кроком формуємо майбутнього вченого», - підкреслила вона.

У медуніверситетмі планується організувати конкурс на кращий студентський гурток. Проректор також повідомила, що на даний момент розглядається питання про матеріальне заохочення студентів, які беруть участь в роботі таких гуртків, а також їх керівників.

В університеті сподіваються, що такий підхід пробудить у студентів-медиків інтерес до наукової діяльності та зумовить свідомий підхід до вирішення цікавої наукової проблеми.

Черенько також повідомила, що ректор медуніверситету Катерина Амосова за підтримки керівництва вишу стала ініціатором конкурсу на кращу дисертацію. На її думку, такий підхід забезпечить підвищену мотивацію у студентів до наукової діяльності.