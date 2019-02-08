На Буковині на карантин закрили 224 школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше закритих на карантин шкіл залишається у Чернівцях

Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у 8 районах області та місті Чернівці

У Чернівецькій області вже 224 школи закрили на карантин через епідемію ГРВІ.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки Чернівецької ОДА.

«У деяких районах області школи вже відновили навчання після карантину. А деякі райони закривають все нові і нові школи. Наприклад, якщо на початку тижня у Кіцманському районі лише 2 школи були закриті на карантин, то сьогодні там уже 15 шкіл на вимушених канікулах», - сказала головний спеціаліст департаменту Лівія Костюк.

Найбільше закритих на карантин шкіл залишається у Чернівцях (52), Глибоцькому (39), Сторожинецькому (25) та Кіцманському (22) районах.

Епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ у Чернівецькій області досі перевищений на 45,9%.

«За 6 тиждень 2019 року у Чернівцях зареєстровано 2497 випадків гострих респіраторних інфекцій, з яких 1508 у дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями вище епідемічного порогу на 8,5%. В порівнянні з попереднім тижнем захворюваність ГРІ в Чернівцях зменшилась на 14,4%, - додали обласні чиновники.

Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у 8 районах області та місті Чернівці.

Джерело: Укрінформ