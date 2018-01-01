Ніяких канікул до весни. У Херсонському університеті похизувались дешевим опаленням

Херсонський університет платить за опалення вчетверо менше звичайного тарифу

Деякі ВНЗ України через брак коштів для опалення аудиторій оголосили про дистанційне навчання у найближчі місяці, фактично «продовживши» студентам канікули до весни, тим часом Херсонський державний університет заявив про свою спроможність повноцінно провадити навчальний процес. Про це «Главкому» повідомив член



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Херсонський університет платить за опалення вчетверо менше звичайного тарифу

Деякі ВНЗ України через брак коштів для опалення аудиторій оголосили про дистанційне навчання у найближчі місяці, фактично «продовживши» студентам канікули до весни, тим часом Херсонський державний університет заявив про свою спроможність повноцінно провадити навчальний процес. Про це «Главкому» повідомив член Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Олександр Співаковський (депутат є професором кафедри інформатики цього вузу).

«Ми у 2003-му році зробили в херсонському університеті власну систему опалення. З того часу платимо учетверо менше, ніж раніше», — розказав «Главкому» депутат.

«Свого часу я стажувався у США. І знаю випадок, коли студенти подавали позов до суду на адміністрацію одного з університетів за те, що університет на один-два дні давав більше вихідних, ніж потрібно», — згадує Співаковський.

Нагадаємо, Київський національний університет імені Тараса Шевченка відмінив заняття до весни через відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію. Принаймні так пояснюють студенти несподівані канікули. Стаціонарні відділення вишу перейшли на дистанційне самостійне навчання до 5 березня. Після того, як інформація про це набула скандального розголосу, вуз виступив із заявою, в якій підтвердив, що студенти й справді два зимових місяці навчатимуться самостійно. Однак сталось це начебто не через брак коштів на опалення, а через… прохання самих студентів. Саме воно було враховано керівництвом вузу ще задовго до зими.

«Навесні 2017 року Студентський парламент Університету, звернувся до ректорату з проханням при формуванні графіку навчального процесу на 2017/2018 навчальний рік урахувати можливість відзначення студентами новорічно-різдвяних свят та зменшення перебування в навчальних корпусах в найхолодніший зимовий період», — ідеться в офіційній заяві провідного українського вузу, опублікованій на офіційному сайті університету.

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