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    Наука та освіта

    Сьогодні пройде ЗНО з історії України

    • Розсилка
    Сьогодні пройде ЗНО з історії України

    Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00

    У вівторок, 4 червня, понад 230 тисяч осіб складатимуть ЗНО з історії України.

    Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

    «Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00», – йдеться у повідомленні.

    В УЦОЯО нагадали, що вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    В УЦОЯО порадили учасникам тестування заздалегідь дізнатися адресу проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії та порекомендували взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

    Окрім цього, наголосили в УЦОЯО, під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. 

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