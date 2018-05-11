Вчений пояснив, яка різниця між забальзамованими Пироговим і Леніним

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Забальзамоване тіло видатного вченого та хірурга Миколи Пирогова

На даний момент сказати чітко, чим саме був забальзамований Пирогов, неможливо

У забальзамованому тілі видатного вченого та хірурга Миколи Пирогова українські вчені змогли зберегти легені, серце та мозок. Тим часом тіло радянського вождя Володимира Леніна після бальзамації залишилось пустим. На цьому наголосив професор Національного університету біоресурсів і природокористування Олег Мельник у інтерв’ю «Главкому».

За словами Мельника, бальзамував Пирогова його учень, лейб-медик царя Миколи ІІ, дійсний таємний радник Давид Виводцев.

«Його викликали одразу після смерті вченого, але дістався він до Вінниці з Петербургу тільки на четвертий день після кончини вченого. Тіло Пирогова було вже вкрито трупними плямами та мало характерний запах. Виводцев застосовував велику кількість комбінацій розчинів, тому сказати чітко, чим саме був забальзамований Пирогов неможливо. На всю «операцію» пішло 3-4 години. Після введення розчину, всі посмертні зміни на тілі зникли. Сам Виводцев написав: «Николай Иванович приобрел вид спящего человека». У Пирогова видалено тільки органи черевної порожнини, а легені, серце, мозок - все є. Між іншим у Леніна немає нічого. Його мозок забрали до лабораторії і досліджували на геніальність», - сказав професор.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олег Мельник: Ми втерли носа росіянам. Поламали монополію московського мавзолею!