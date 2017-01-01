Венеціанська комісія сьогодні оголосить висновок щодо українського закону про освіту

Розгляд мовного закону відбудеться о 14 годині за Києвом

Сьогодні, 8 грудня, на пленарному засіданні Венеціанської комісії, буде розглянуто Закон України «Про освіту» та надано висновок. Розгляд відбудеться перед обідом, який за планом роботи має початися о 13.00 за місцевим часом (14.00 за Києвом). «Повний текст висновку буде представлений пізніше, сьогодні очікуємо оприлюднення



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Засідання Венеціанської комісії

Розгляд мовного закону відбудеться о 14 годині за Києвом

Сьогодні, 8 грудня, на пленарному засіданні Венеціанської комісії, буде розглянуто Закон України «Про освіту» та надано висновок.

Розгляд відбудеться перед обідом, який за планом роботи має початися о 13.00 за місцевим часом (14.00 за Києвом).

«Повний текст висновку буде представлений пізніше, сьогодні очікуємо оприлюднення основних положень», - повідомило Укрінформу джерело, наближене до процесу.

Як відомо, у Венеціанській комісії вказували, що до уваги будуть взяті роз’яснення міністра Лілії Гриневич, які надавалися раніше, коментарі експертів, сам текст закону, на основі чого буде підготовлено проект висновку. Вчора проект висновку на своєму засіданні розглядала підкомісія із захисту національних меншин.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін раніше висловив упевненість, що Венеціанська комісія у висновку щодо українського закону про освіту підкреслить важливість вивчення державної мови представниками нацменшин.

Як повідомлялося, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого, зокрема ст. 7 щодо мови освіти в Україні, викликали стурбованість ряду країн. Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести щодо цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи. Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. 28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеційської комісії.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) під час дебатів ухвалила резолюцію щодо українського закону «Про освіту». Українську владу, зокрема, закликали дослухатися до зауважень Венеційської комісії, а також продумати «більш гнучку модель» двомовної освіти з урахуванням інтересів тих, хто належить до корінних народів та національних меншин.