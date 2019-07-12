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    Наука та освіта

    Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна здобув вищу освіту

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    Лучанин&nbsp;Богдан Кравчук із дипломом бакалавра - Вперше в Україні хлопець із синдромом Дауна здобув вищу освіту
    Лучанин Богдан Кравчук із дипломом бакалавра
    Фото: Леся Бондарчук

    Богдан Кравчук із Луцька став бакалавром в області історії

    Мешканець Луцьку із синдромом Дауна Богдан Кравчук вперше в Україні отримав диплом про вищу освіту: хлопець став бакалавром в області історії.

    Про це повідомила у Facebook працівниця інституту Національної пам’яті Леся Бондарук.

    Вона зазначила, що радянську норму 70-х років про заборону на освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до навчання. Леся Бондарчук відмітила наполегливість Богдана протягом усіх років навчання, зазначила, що хлопець дуже любить історію і не міг підвести довіру до його можливостей.

    «Його приклад – це промінь надії для батьків особливих дітей. Тому що тепер вони знають, що якщо вірити в своїх дітей і розвивати їх можливості, то мрії збуваються», - резюмувала працівниця інституту Національної пам’яті.

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