12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається

Сьогодні, у неділю, 12 червня, триває 109 день повномасштабного вторгнення РФ.

Також відзначається:

Трійця або Зелена неділя, П'ятдесятниця

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Всесвітній день боротьби з дитячою працею – нова дата виникла після конференцій по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці, що пройшли в Амстердамі і Осло в 1997 році. Мета сьогоднішньої дати – підвищення інформованості суспільства у вирішенні проблем дитячої праці.

День працівників текстильної і легкої промисловості

День працівника фондового ринку України

Яке релігійне свято

У православному церковному календарі, крім Трійці, яка випала цьогоріч на 11 червня, це день вшанування пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, ігумена.

Інші назви свята: «Ісаакій», «Змійовик», «День Скіпера Змія». Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля.

Прикмети

За народним повір'ям, у цей день змії «ходять по лісах станицями» і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному зустрічному вони готові за це мстити без милосердя.

З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби.

Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.

В цей час цвітуть шипшина і жасмин.

Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається.

А ось сни в денний час могли провіщати неприємності.

Що не можна робити

У Зміїне свято, частина заборон пов'язана з повзучими плазунами.

У цей день категорично заборонено ходити в ліс. Потрібно бути вкрай обережним і краще уникати ходіння по траві, тому що 12 червня змії стають надзвичайно агресивними і можуть несподівано напасти на людину.

Ні в якому разі не можна вбивати плазунів, тому що їхні родичі можуть помститися не тільки своєму кривднику, але навіть і його дітям, і батькам

Іменини

Іменини відзначають Василь, Ісаакій, Ніканор.