12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається
Сьогодні, у неділю, 12 червня, триває 109 день повномасштабного вторгнення РФ.
Також відзначається:
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Трійця або Зелена неділя, П'ятдесятниця
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Всесвітній день боротьби з дитячою працею
Всесвітній день боротьби з дитячою працею – нова дата виникла після конференцій по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці, що пройшли в Амстердамі і Осло в 1997 році. Мета сьогоднішньої дати – підвищення інформованості суспільства у вирішенні проблем дитячої праці.
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День працівників текстильної і легкої промисловості
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День працівника фондового ринку України
Яке релігійне свято
У православному церковному календарі, крім Трійці, яка випала цьогоріч на 11 червня, це день вшанування пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, ігумена.
Інші назви свята: «Ісаакій», «Змійовик», «День Скіпера Змія». Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля.
Прикмети
За народним повір'ям, у цей день змії «ходять по лісах станицями» і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному зустрічному вони готові за це мстити без милосердя.
З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби.
Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.
В цей час цвітуть шипшина і жасмин.
Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається.
А ось сни в денний час могли провіщати неприємності.
Що не можна робити
- У Зміїне свято, частина заборон пов'язана з повзучими плазунами.
- У цей день категорично заборонено ходити в ліс. Потрібно бути вкрай обережним і краще уникати ходіння по траві, тому що 12 червня змії стають надзвичайно агресивними і можуть несподівано напасти на людину.
- Ні в якому разі не можна вбивати плазунів, тому що їхні родичі можуть помститися не тільки своєму кривднику, але навіть і його дітям, і батькам
Іменини
Іменини відзначають Василь, Ісаакій, Ніканор.