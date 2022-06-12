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    Суспільство

    12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Сьогодні велике православне свято&nbsp;&ndash;&nbsp;Трійця - 12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні велике православне свято – Трійця
    фото з відкритих джерел

    Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається

    Сьогодні, у неділю, 12 червня, триває 109 день повномасштабного вторгнення РФ.

    Також відзначається:

    • Трійця або Зелена неділя, П'ятдесятниця

    • Всесвітній день боротьби з дитячою працею

    Всесвітній день боротьби з дитячою працею – нова дата виникла після конференцій по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці, що пройшли в Амстердамі і Осло в 1997 році. Мета сьогоднішньої дати – підвищення інформованості суспільства у вирішенні проблем дитячої праці.

    • День працівників текстильної і легкої промисловості

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    Яке релігійне свято

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    У православному церковному календарі, крім Трійці, яка випала цьогоріч на 11 червня, це день вшанування пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, ігумена.

    Інші назви свята: «Ісаакій», «Змійовик», «День Скіпера Змія». Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля.

    Прикмети

    За народним повір'ям, у цей день змії «ходять по лісах станицями» і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному зустрічному вони готові за це мстити без милосердя.

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    З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби.

    Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.

    В цей час цвітуть шипшина і жасмин.

    Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається.

    А ось сни в денний час могли провіщати неприємності.

    Що не можна робити

    • У Зміїне свято, частина заборон пов'язана з повзучими плазунами.
    • У цей день категорично заборонено ходити в ліс. Потрібно бути вкрай обережним і краще уникати ходіння по траві, тому що 12 червня змії стають надзвичайно агресивними і можуть несподівано напасти на людину.
    • Ні в якому разі не можна вбивати плазунів, тому що їхні родичі можуть помститися не тільки своєму кривднику, але навіть і його дітям, і батькам

    Іменини

    Іменини відзначають Василь, Ісаакій, Ніканор.

    Теги: росія окупанти свята війна весілля Україна Трійця окупація час #stoprussia
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    12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони