10 жовтня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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У церкві 10 жовтня вшановується пам’ять святого Саватія Соловецького

У церкві 10 жовтня відзначають Покровську поминальну суботу

Сьогодні, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я, а в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології.

Православні християни відзначають Покровську батьківську суботу – день, коли віряни згадують покійних особливим способом. У народі свято називають Саватій Пасічник.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 10 жовтня відзначають Покровську поминальну суботу. У цей день, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, заведено поминати покійних.

Згодом у суботу перед Покровою стали поминати не лише воїнів, а всіх покійних.

У Покровську батьківську суботу, як і в інші, поминають померлих батьків. У храмах цього дня, а також у п'ятницю ввечері, проходять поминальні літургії та панахиди, присвячені пам'яті покійних і очищенню від гріхів, вчинених ними за життя.

Всесвітній день психічного здоров'я

Відзначається з 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я, щоб підвищити інформованість населення щодо проблем психічного здоров'я і способів його зміцнення.

До цього дня видаються тематичні журнали міжнародних психіатричних організацій, розсилаються звернення в урядові структури й органи охорони здоров'я. Одна з головних задач – скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості.

Саватій Пасічник

10 жовтня православна церква також шанує пам'ять преподобного Саватія Соловецького або Пасічника. На Русі до цього дня завершувалися Бджолині дев'ятини – дев'ять днів, протягом яких потрібно підготувати бджіл до зими. Бджолярі поміщали вулики в спеціальні укриття, а потім за звичаєм читали молитви святому про збереження бджіл взимку.

Робити це просили переважно дітей, яким не виповнилося семи років. Вважалося, що до цього віку дитина подібна до ангела. Про це говорить і той факт, що дітей православні священики беруть на сповідь із семи років. А бджільництво і бортництво – це промисли, що вимагають особливої моральної чистоти, якою володіли тільки маленькі діти.

За віруваннями селян Саватій був покровителем не тільки бджолам, але і коням. День славився ярмарками і змаганнями на конях. У цей час у майбутніх наречених і їхніх матерів була можливість доглянути гарних женихів. З меду готували різні частування, варили кашу на меду, вживали мед в їжу з млинцями і використовували для приготування напоїв.

Народні прикмети

Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане

Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою

Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою

Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою, і навпаки

Чого не можна робити