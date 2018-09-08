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    Суспільство

    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині

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    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині

    Для приготування деруна-рекордсмена було використано 250 яєць, 29 кілограмів картоплі, 3 літри сметани та 9 кілограм борошна

    У місті Коростені (Житомирська область) сьогодні, 8 вересня, встановили національний рекорд України з приготування деруна вагою 180 кг.

    Рекорд встановлено під час ювілейного 10-го міжнародного фестивалю дерунів. Це незвичайне досягнення зафіксували представники «Книги рекордів України», які видали організаторам рекорду диплом.

    Варто зазначити, що для приготування деруна було використано 250 яєць, 29 кілограмів картоплі, 3 літри сметани та 9 кілограм борошна.

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    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині
    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині
    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині
    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині
    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині
    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині
    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині
    180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині

    Після презентації дерун-рекордсмен був порізаний на дрібні шматки та розданий гостям та учасникам фестивалю. 

    Варто зазначити, що в Коростені щорічно, починаючи з 2008 року, в другу суботу вересня проводиться День Деруна.


    рекорд Житомирщина
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