180-кілограмовий дерун-рекордсмен став окрасою фестивалю на Житомирщині



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Для приготування деруна-рекордсмена було використано 250 яєць, 29 кілограмів картоплі, 3 літри сметани та 9 кілограм борошна

У місті Коростені (Житомирська область) сьогодні, 8 вересня, встановили національний рекорд України з приготування деруна вагою 180 кг.

Рекорд встановлено під час ювілейного 10-го міжнародного фестивалю дерунів. Це незвичайне досягнення зафіксували представники «Книги рекордів України», які видали організаторам рекорду диплом.

Варто зазначити, що для приготування деруна було використано 250 яєць, 29 кілограмів картоплі, 3 літри сметани та 9 кілограм борошна.

Після презентації дерун-рекордсмен був порізаний на дрібні шматки та розданий гостям та учасникам фестивалю.

Варто зазначити, що в Коростені щорічно, починаючи з 2008 року, в другу суботу вересня проводиться День Деруна.





