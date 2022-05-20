20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна сваритись та вживати нецензурну лексику

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників, а також Всесвітній день метрології і травматолога.

День святого мученика Акакія сотника

Православна церква 20 травня вшановує пам'ять святого мученика Акакія сотника. У народі день назвали Купальниця. Згідно зі звичаєм, 20 травня купали коней і поїли їх «сонячної» водою.

Вважалося, що це додає їм сил і здоров'я, а також захищає від нечистої сили. Люди також проводили обряд купання. З раннього ранку виставляли на вулицю повні відра води.

До полудня вона напувалась силою сонячних променів і нею треба було облити як себе, так і інших людей. Вірили, що заряджена сонцем вода володіє цілющою чудотворною силою і надає богатирське здоров'я на цілий рік.

Всесвітній день травматолога

Фото з відкритих джерел

Щорічно 20 травня лікарі всього світу, які спеціалізуються в травматології та ортопедії, відзначають своє професійне свято.

Травматологія – розділ медицини, який вивчає вплив на організм людини різних пошкоджуючих факторів, наслідки травм, методи їх лікування.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від пошкоджень опорно-рухового апарату щорічно гине біля 2 млн. людей, а близько 30 млн. людей отримують травми різного ступеня тяжкості.

Щорічні збитки від травматизму складають майже 4% світового валового доходу.

За прогнозами ВООЗ, якщо не вжити радикальних заходів, смертність від травм вийде на 3 місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань.

День банківських працівників України

День банківських працівників відзначається в Україні щорічно 20 травня.

Цим святом держава, відповідно до Указа Президента України від 6 березня 2004 року № 316/04, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Всесвітній день метрології

Всесвітній день метрології — міжнародне професійне свято метрологів, яке святкується 20 травня. В цей день в 1875 році представниками сімнадцяти країн була підписана Метрична Конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології і в її промисловому, комерційному та соціальному застосуванні.

Початкова мета Метричної Конвенції — забезпечення єдності вимірювань в усьому світі — як і раніше важлива сьогодні.

Що не можна робити:

Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна шити та ремонтувати;

Не можна ходити босими по росі;Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

Народні прикмети й традиції:

Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:

Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;

Якщо ввечері видно веселку - погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;

Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.

День ангела

20 травня іменини відзначають Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).