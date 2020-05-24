24 травня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети



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24 травня - святих рівноапостольних Кирила і Мефодія

У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив

24 травня православна церква вшановує пам'ять просвітителів Кирила і Мефодія, а у світі відзначають День слов'янської писемності та культури.

Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Вважається, що сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий.

У народі його прозвали Мокрим — по-перше, за співзвучністю з ім’ям, по-друге, тому що в його свято часто бувають дощі.

Намагалися в цей день не працювати, тому що вірили, що тоді град поб’є посіви. Щоб град припинився, у вікно викидали помело. А коли пішов дощ, то намагалися вимокнути під ним, щоб волосся було красивим.

У народі відзначають Арини капусниці, на Русі висаджували огірки і капусту, цим процесом займалися виключно жінки.

День слов’янської писемності і культури

Щорічно 24 травня у всіх слов’янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія – творців слов’янської писемності. 24 травня православна церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія.

Брати були православними ченцями, слов’янську абетку створили у грецькому монастирі. Слов’янська писемність була створена в IX столітті, близько 862 року.

Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому в богоугодній справі освіти слов’янських народів старший брат Мефодій. Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця.

Що не можна сьогодні робити

У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив.

Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.

Також у цей день не варто довго перебувати на вулиці.

Народні прикмети

Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.

Якщо туманно і схід багряний, то чекай грозового літа.

Підземний туман до сходу сонця розходиться – до негоди.

Туман на Мокія – до дощового літа.

Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.

Кінь гривою трясе – до дощу.

Спекотна і суха погода – до посушливого літа.

Іменини:

У неділю, 24 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав.