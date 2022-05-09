9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні не можна позичати друзям гроші чи речі

9 травня, у світі відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського.

День Перемоги

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні або День перемоги – державне свято в Україні, яке офіційно відзначають 9 травня, починаючи з 2016-го року, вихідний день. Прийшло на зміну радянському святу День Перемоги, яке святкували в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлено як державне свято відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років» в рамках пакету законів про декомунізацію.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 9 травня віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського.

Жив в IV столітті в місті Амасія (столиця Понту), де був єпископом. Ранньохристиянський святий, мученик, якому відрубали голову через віру в Христа.

Священномученник Василій Амасійський брав участь у Анкирському Соборі, який відбувся 314 року, та в Новокесарійському Соборі 320 року. Вірний слуга Божий був ув'язнений за наказом імператора Східної частини Римської імперії Ліцинія.

Від Василія вимагали відректися від християнства, принести жертву язичницьким божкам та стати верховним жрецем. На це єпископ виголосив сильну промову, в якій захищав християнство та Господа Бога. За це йому спочатку відрубали голову, а потім тіло викинули у море. Поблизу Синопії згодом знайшли його святі мощі, від яких йшов приємний аромат. При чому Бог чудесним способом злучив відрубану голову з тілом, хоча на шиї і залишився слід від меча. Мощі єпископа Василія відвезли до Амасії та поклали в церкві, яку він сам збудував.

Народні прикмети та традиції

Якщо спів птахів нагадує квакання жаб, то скоро буде дощ.

Сильний ранковий вітер, який до вечора слабшає, обіцяє ясну і теплу погоду на найближчі дні.

У хмар верхні частини не видно – до проливних дощів з грозами.

Якщо вранці мороз, то через 7 днів, теж буде мороз. Якщо ця прикмета дня збувалася, то осінь буде теплою і сухою.

Якщо березовий лист повністю розвернувся, то прийшов час висаджувати картоплю.

Ранок ясний і сонячний – настала пора займатися посівними роботами.

Зозуля часто і голосно кує – на гарну погоду.

Якщо небо чисте, а день сонячний, то урожай овочів буде щедрим.

Сніг випав 9 травня – до хорошого збору гречки та достатку трави. Ще сніг у цей день обіцяє легкий рік для домашньої худоби.

Ранкова роса – до багатого врожаю проса.

Ясний день і велика кількість роси – до великого збору огірків.

Що не можна робити

Сьогодні не варто погоджуватися на спонтанні покупки.

Також не можна позичати друзям гроші чи речі.

У цей день заборонено сердитися та гнівитися на рідних.

Іменини

У понеділок, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.