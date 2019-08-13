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    Суспільство

    Богдан відтепер керуватиме ще й комісією державних нагород

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    1 серпня ЗМІ повідомили, що&nbsp; глава Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням - Богдан відтепер керуватиме ще й комісією державних нагород
    1 серпня ЗМІ повідомили, що  глава Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням

    Зеленський призначив керівником комісії Богдана, а заступником керівника комісії призначили заступника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова

    Президент Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президент Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики.

    Відповідний указ №595 опубліковано на сайті Офісу президента.

    Так, до складу комісії увійшли 14 осіб.

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    Зокрема, Зеленський призначив керівником комісії Богдана, а заступником керівника комісії призначили заступника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова.

    До того ж секретар  комісії – Андрій Осідак (керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента).

    Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ повідомили, що  глава Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням.

    Президент Володимир Зеленський 2 серпня підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

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