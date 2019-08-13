Богдан відтепер керуватиме ще й комісією державних нагород
Зеленський призначив керівником комісії Богдана, а заступником керівника комісії призначили заступника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова
Президент Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президент Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики.
Відповідний указ №595 опубліковано на сайті Офісу президента.
Так, до складу комісії увійшли 14 осіб.
Зокрема, Зеленський призначив керівником комісії Богдана, а заступником керівника комісії призначили заступника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова.
До того ж секретар комісії – Андрій Осідак (керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу президента).
Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ повідомили, що глава Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням.
Президент Володимир Зеленський 2 серпня підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу президента України Андрія Богдана.