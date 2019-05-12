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    Суспільство

    День матері. Голова уряду опублікував щемливе фото

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    Мати Гройсмана пішла з життя у 2000 році у віці 50 років, працювала&nbsp; вчителькою - День матері. Голова уряду опублікував щемливе фото
    Мати Гройсмана пішла з життя у 2000 році у віці 50 років, працювала  вчителькою

    Минуло 19 років. Мені тебе дуже не вистачає, - написав Гройсман

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 12 травня, у День матері згадав про свою маму у соцмережі і опублікував їхнє спільне фото.

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    «Минуло 19 років. Мені тебе дуже не вистачає, МАМО...» - написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

    Мати Володимира Гройсмана Жанна Ізраїлівна пішла з життя у 2000 році у віці 50 років, працювала  вчителькою.

    Батько — Борис Ісакович Гройсман 1946 року народження, у радянський час був майстром на Вінницькому радіоламповому заводі, з 1990 року — підприємець. Депутат Вінницької міськради трьох скликань.

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