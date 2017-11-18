Експерт розповів, як змусити російськомовних чиновників перейти на українську

«Для деяких «закоренілих» держслужбовців законів недостатньо»

Застосування української мови під час виконання службових обов’язків в Україні регулюється на законодавчому рівні, але багато чиновників ігнорують цей факт. Як зазначає експерт з мовних питань Тарас Марусик, щоб закони почали діяти, до них необхідно ухвалювати додаткові підзаконні акти. Таку думку Марусик висловив у інтерв’ю



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Фото: Станіслав Груздєв Експерт з мовних питань Тарас Марусик

«Для деяких «закоренілих» держслужбовців законів недостатньо»

Застосування української мови під час виконання службових обов’язків в Україні регулюється на законодавчому рівні, але багато чиновників ігнорують цей факт. Як зазначає експерт з мовних питань Тарас Марусик, щоб закони почали діяти, до них необхідно ухвалювати додаткові підзаконні акти. Таку думку Марусик висловив у інтерв’ю «Главкому».

Експерт підкреслює, що для регулювання мовних питань в Україні діють, передусім, ст. 10 Конституції, ст. 25 нового закону «Про державну службу», постанова КМУ «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

«Але, виявляється, для деяких «закоренілих» держслужбовців цього недостатньо, — говорить Марусик. — Деякі органи державної влади ухвалюють додатково підзаконні акти, накази, як це зробило Міносвіти і відмовляється робити Мінкульт».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання.