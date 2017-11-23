Ірина Луценко: Жоден прояв домашнього насильства не залишиться без відповіді держави

Проявами домашнього насильства тепер офіційно вважатимуться не лише фізичне та сексуальне насильство, а й психологічне та економічне, одним з проявів яких є несплата аліментів

Будь-який прояв домашнього насильства більше не залишається проблемою за зачиненими дверима, а стає питанням державного рівня. Про це заявили народний депутат Ірина Луценко і міністр юстиції Павло Петренко. «Наприкінці минулого року Верховною Радою були прийняті, а на початку цього року Президентом підписані законопроекти по протидії та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Луценко

Проявами домашнього насильства тепер офіційно вважатимуться не лише фізичне та сексуальне насильство, а й психологічне та економічне, одним з проявів яких є несплата аліментів

Будь-який прояв домашнього насильства більше не залишається проблемою за зачиненими дверима, а стає питанням державного рівня. Про це заявили народний депутат Ірина Луценко і міністр юстиції Павло Петренко.

«Наприкінці минулого року Верховною Радою були прийняті, а на початку цього року Президентом підписані законопроекти по протидії та криміналізації домашнього насильства і посиленню відповідальності за злісну несплату аліментів. Ми починаємо на державному рівні працювати з тими, хто чинить насильство проти близьких, ухиляється від утримання власної дитини», - заявила на прес-конференції Ірина Луценко.

Нові закони покликані боротися зі всіма проявами домашнього насильства. До таких тепер відносяться не лише фізичне та сексуальне насильство, а й психологічне та економічне, одним з проявів яких є несплата аліментів.

«Акцент на пріоритетному захисті дитини. Дитина – свідок насильства – вважається постраждалою особою. Ми розширюємо коло осіб, насильство над яким кваліфікується як домашнє. Це не тільки члени родини, які розписані та перебувають в шлюбі. Це і близькі особи, які вже не в шлюбі – їм також гарантується додатковий захист», - повідомила Ірина Луценко.

«Якщо подається заява до суду від жертви домашнього насильства, вона не може ніяким чином бути закрита і відкликана. Обов’язково має відбутися реакція. Поліцейські при отриманні сигналу про насильство в родині матимуть право заходити в приміщення, надавати захисний припис, який захищає жертву від кривдника. Жертві домашнього насильства надається відповідний статус, можливість переїхати в інше місце, а кривдник має пройти корекційну програму», - уточнила народний депутат.

За словами Ірини Луценко, логіка нових законів передбачає комплексний захист жертв домашнього насильства і незворотні дії по відношенню до кривдника – від корекційних програм до адміністративної та кримінальної відповідальності, в залежності від тривалості та типу насильства.

Крім того, Ірина Луценко і Павло Петренко розповіли про нові законодавчі ініціативи, спрямовані на захист дітей.

«Готовий до другого читання законопроект по протидії сексуальної експлуатації дітей, який суттєво посилює кримінальну відповідальність за такі дії. Міністерством юстиції зареєстровано законопроект по повній імплементації положень Ланцаротської конвенції, яка передбачає гарантії держави від сексуальної експлуатації, розбещенню і використанню дитини як предмету торгівлі. Напрацьовано законопроект по ювенальній юстиції, який передбачає зміну системи правил, як працювати і корегувати поведінку малолітніх і неповнолітніх злочинців, з метою гуманізації та упередження рецидивів», - доповіла Ірина Луценко.

Учасники прес-конференції також анонсували законопроекти про податкове відшкодування батькам витрат на позашкільний розвиток дитини і пенсійний захист батьків, які опікуються важкохворими дітьми.