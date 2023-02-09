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Малохмарно і без опадів: прогноз погоди на 9 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua

На українців чекає ясний і переважно сонячний день

У четвер, 9 лютого, очікується малохмарна погода без опадів. Температура вночі опуститься до 15° морозу (у Карпатах до 20° морозу), а вдень подекуди прогріється до 3° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У регіонах практично весь час буде ясна і сонячна погода. Опадів не очікується.

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер пануватиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині України місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15° морозу, а вдень підніметься до 0-5° морозу.  У Карпатах вночі тстовпчики термометра покажуть 15-20° морозу. У південній частині буде найтепліше – вночі 6-11° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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