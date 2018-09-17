Москаль спростував інформацію про перекриття дороги до озера Синевир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Москаль

Москаль попросив не відлякувати туристів неперевіреною інформацією, взятою із соцмереж

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що поширена деякими інтернет-виданнями інформація, що через обвал мосту в Міжгірському районі перекрита дорога до Синевирського озера, не відповідає дійсності.

Про це він повідомив на своєму офіційному сайті.

«Інформація про те, що через обвал мосту перекрита дорога до Синевирського озера, – фейк», - заявив Москаль.

Він пояснив, що між селами Синевирська Поляна і Ростока дійсно обвалився старий дерев’яний міст, який веде в урочище, де розташовані кілька літніх хатинок.

«Цим мостом, як правило, користуються пастухи й грибники, житлових будинків там немає, тобто люди не залишилися заблоковані», - зазначив Москаль.

Він додав, що у понеділок працівники Національного природного парку «Синевир» почнуть відновлювати міст і закінчать роботу за кілька днів.

«Дорога до Синевирського озера вільна, тому не треба відлякувати туристів неперевіреною інформацією, взятою із соцмереж», - наголосив голова Закарпатської ОДА.