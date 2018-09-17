Москаль спростував інформацію про перекриття дороги до озера Синевир
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Розсилка
Москаль попросив не відлякувати туристів неперевіреною інформацією, взятою із соцмереж
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що поширена деякими інтернет-виданнями інформація, що через обвал мосту в Міжгірському районі перекрита дорога до Синевирського озера, не відповідає дійсності.
Про це він повідомив на своєму офіційному сайті.
«Інформація про те, що через обвал мосту перекрита дорога до Синевирського озера, – фейк», - заявив Москаль.
Він пояснив, що між селами Синевирська Поляна і Ростока дійсно обвалився старий дерев’яний міст, який веде в урочище, де розташовані кілька літніх хатинок.
«Цим мостом, як правило, користуються пастухи й грибники, житлових будинків там немає, тобто люди не залишилися заблоковані», - зазначив Москаль.
Він додав, що у понеділок працівники Національного природного парку «Синевир» почнуть відновлювати міст і закінчать роботу за кілька днів.
«Дорога до Синевирського озера вільна, тому не треба відлякувати туристів неперевіреною інформацією, взятою із соцмереж», - наголосив голова Закарпатської ОДА.