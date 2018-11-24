  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Муженко закликав військових запалити свічку пам'яті до роковин Голодомору

    • Розсилка
    <p>Муженко закликав військових запалити свічку пам&rsquo;яті о 16 годині</p> - Муженко закликав військових запалити свічку пам'яті до роковин Голодомору

    Муженко закликав військових запалити свічку пам’яті о 16 годині

    Муженко: На суші, на морі й у небі – ЗСУ сильні, тому що пам’ятаємо про Голодомор і захищаємо Україну

    Начальник Генерального штабу ЗСУ — головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко закликав представників ЗС 24 листопада вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Про це він написав у Facebook.

    «На суші, на морі й у небі – ЗСУ сильні, тому що пам’ятаємо про Голодомор і захищаємо Україну. 24 листопада – де б ти не був – вшануй. Хто вдома – о 16:00 запаліть свічку пам’яті на своєму вікні», - написав Муженко.

    Він поширив відео, зняте Young&Hungry Production за підтримки Міністерства інформаційної політики за участю Українського інституту національної пам'яті, Генерального штабу ЗСУ і Центру досліджень визвольного руху.

    Нагадаємо, до акції «Запали свічку пам'яті» на честь 85-их роковин Голодомору вже долучилося 70 країн, а загалом акція пройде у 85 країнах на всіх континентах.

    Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    ЗСУ пам'ять Віктор Муженко Голодомор 1932-1933 років
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ