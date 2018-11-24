Муженко закликав військових запалити свічку пам'яті до роковин Голодомору



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Муженко закликав військових запалити свічку пам’яті о 16 годині

Муженко: На суші, на морі й у небі – ЗСУ сильні, тому що пам’ятаємо про Голодомор і захищаємо Україну

Начальник Генерального штабу ЗСУ — головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко закликав представників ЗС 24 листопада вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Про це він написав у Facebook.

«На суші, на морі й у небі – ЗСУ сильні, тому що пам’ятаємо про Голодомор і захищаємо Україну. 24 листопада – де б ти не був – вшануй. Хто вдома – о 16:00 запаліть свічку пам’яті на своєму вікні», - написав Муженко.

Він поширив відео, зняте Young&Hungry Production за підтримки Міністерства інформаційної політики за участю Українського інституту національної пам'яті, Генерального штабу ЗСУ і Центру досліджень визвольного руху.

Нагадаємо, до акції «Запали свічку пам'яті» на честь 85-их роковин Голодомору вже долучилося 70 країн, а загалом акція пройде у 85 країнах на всіх континентах.

Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

Джерело: Укрінформ