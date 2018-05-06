На Рівненщині перепоховали рештки представників князівського роду Чарторийських

Залишки поховань, датовані 17-18 століттями, археологи знайшли тогоріч

У Благовіщенському костелі Клеваня перепоховали представників роду князів Чарторийських. Про це повідомив телеканал UA:Рівне. Як розказав історик, завідувач відділу реставрації Рівненського краєзнавчого музею Олексій Войтюк, залишки поховань, датовані 17-18 століттями, археологи знайшли під час розкопок у крипті костелу в жовтні минулого року. Їх



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Залишки поховань, датовані 17-18 століттями, археологи знайшли тогоріч

У Благовіщенському костелі Клеваня перепоховали представників роду князів Чарторийських. Про це повідомив телеканал UA:Рівне.

Як розказав історик, завідувач відділу реставрації Рівненського краєзнавчого музею Олексій Войтюк, залишки поховань, датовані 17-18 століттями, археологи знайшли під час розкопок у крипті костелу в жовтні минулого року. Їх могили були пограбовані «чорними» археологами.

«Ми (дослідники – ред.) їх розібрали, впорядкували і помістили у 15 трун. У двох трунах — священники, в інших — чоловіки, жінки та четверо дітей. Ідентифікувати вдалося лише чотирьох», - сказав він.

За його словами, знайдені рештки з високою долі вірогідності свідчать про їх належність до одного роду. Проте, додав він, необхідні більш глибокі дослідження. Зокрема, представниця роду Барбара Чарторийська виступає за проведення посмертної експертизи.

Як пояснив Ігор Тесленко, доцент кафедри історії Києво-Могилянської академії, княжих родин в Україні було досить багато, проте їх поховання були практично повністю знищені у 19-20 століттях. Тому поховання роду князів Чарторийських має важливе значення.

Помолитися за спочин пращурів приїхали до Клеваня 25 нащадків роду Чарторийських - представники чотирьох поколінь, які нині живуть у Польщі.