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Затримано ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, «озброївшись» гідрокостюмами

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Затримано ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, «озброївшись» гідрокостюмами
Затримано ухилянтів, які намагались втекти до Румунії, перепливши Тису

Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж - піти вплав

На Закарпатті прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Частина з них хотіла «підкорити» гори, а частина - переплести річку Тису. Про це повідомляє ДПСУ.

«Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж - піти вплав. Подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ДПСУ, справи затриманих передано до суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу по гриби.

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