Затримано ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, «озброївшись» гідрокостюмами

Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж - піти вплав

На Закарпатті прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Частина з них хотіла «підкорити» гори, а частина - переплести річку Тису. Про це повідомляє ДПСУ.



«Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж - піти вплав. Подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначають в ДПСУ, справи затриманих передано до суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу по гриби.