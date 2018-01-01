Наступного тижня в Україну повернуться снігопади

У період з 13 до 16 січня в країні очікується посилення морозів

Цими вихідними в Україні похолодає, а вже наступного тижня може випасти сніг. Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко. Завтра погода в країні не зазнає суттєвих змін, вночі очікується від 2 до 7 градусів морозу, а на півдні та Закарпатті буде трохи тепліше. Вдень на заході, півночі та на північному сході буде



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У період з 13 до 16 січня в країні очікується посилення морозів

Цими вихідними в Україні похолодає, а вже наступного тижня може випасти сніг.

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.

Завтра погода в країні не зазнає суттєвих змін, вночі очікується від 2 до 7 градусів морозу, а на півдні та Закарпатті буде трохи тепліше.

Вдень на заході, півночі та на північному сході буде в межах 0-3 градусів морозу, а у більшості центральних регіонів та південній обасті - плюсова температура.

«Сьогодні, можливо, у південно-західній частині аж дотягуватиме хмарність може до Київщини, пройде невеликий мокрий сніг. Але суттєві опади поки що малоймовірні», - наголосила Діденко.

У період з 13 до 16 січня в країні очікується посилення морозів, вночі може похолодати аж до -12 градусів. На північному сході, Полтавщині та Черкащині може бути і до -15 -17 градусів.

За попередніми прогнозами, снігопади в країні почнуться 18-20 січня.