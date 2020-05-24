Парасолька не завадить: синоптики попереджають про новий атмосферний фронт



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На Лівобережній Україні сьогодні також домінуватиме волога, з періодичними дощами

2 4-го травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Він зумовить у західних областях дощі. Може зачепити Вінниччину та ввечері Одещину.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

«На Лівобережній Україні сьогодні також домінуватиме волога, з періодичними дощами, погода. Прояснення будуть… Вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-частина Черкащини-Кропивницький із районами аж до Миколаївщини у неділю суттєвих опадів не очікується. Проте ввечері в неділю та у ніч на понеділок фронтальні дощі прикриють і цю суху «лавочку», - написала Діденко.

Температура повітря найближчої ночі +2+9 градусів, на Півночі та в Центрі ще залишається ймовірність заморозків. Завтра вдень в Україні передбачається +11+15 градусів, на Півдні та Сході +13+18 градусів.

У Києві неділя — із холодним сонцем та фантастичними хмарами. Переважно без опадів, проте ввечері атмосферний фронт нажене й на столицю західну вогкість. Температура повітря вночі +3+6 градусів, завтра вдень +13, +14 градусів.