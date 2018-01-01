Погода на завтра: Морозно і сніг, місцями ожеледиця

Майже по всій Україні буде сніг і ожеледиця

13 лютого в Києві хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень -1...-3 градуси. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, місцями сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі



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Майже по всій Україні буде сніг і ожеледиця

13 лютого в Києві хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень -1...-3 градуси. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, місцями сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень -1...-6 градусів.

На півночі України хмарно, без опадів, місцями в Сумській і Житомирській областях сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, удень -1...-6 градусів.

У центрі України хмарно, без опадів, місцями у Вінницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень -1...-6 градусів.

На сході України хмарно, сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, у Харківській області до -9 градусів, удень -1...-6 градусів.

На півдні України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

У Криму хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +3...+8 градусів.