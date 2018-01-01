  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Погода на завтра: Морозно і сніг, місцями ожеледиця

    Майже по всій Україні буде сніг і ожеледиця
    13 лютого в Києві хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень -1...-3 градуси. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, місцями сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі
    • Сьогодні, 14:45
    • Розсилка

    Майже по всій Україні буде сніг і ожеледиця

    13 лютого в Києві хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень -1...-3 градуси. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, місцями сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень -1...-6 градусів.

    На півночі України хмарно, без опадів, місцями в Сумській і Житомирській областях сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, удень -1...-6 градусів.

    У центрі України хмарно, без опадів, місцями у Вінницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень -1...-6 градусів.

    На сході України хмарно, сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, у Харківській області до -9 градусів, удень -1...-6 градусів.

    На півдні України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

    У Криму хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +3...+8 градусів.

    прогноз погоди Київ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ