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    Помер колишній народний депутат Сергій Олексіюк

    У депутата стався серцевий напад
    У суботу, 27 січня, помер колишній народний депутат Сергій Олексіюк. Про це повідомив громадський діяч Рівненщини Павло Дутко. За його словами, в Олексіюка стався серцевий напад. Олексіюк був депутатом 4-го скликання від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Нагадаємо, 7 лютого помер депутат Верховної Ради Петро Ванат. Олексіюк був
    • Сьогодні, 15:33
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    Сергій Олексіюк

    У депутата стався серцевий напад

    У суботу, 27 січня, помер колишній народний депутат Сергій Олексіюк. Про це повідомив громадський діяч Рівненщини Павло Дутко.

    За його словами, в Олексіюка стався серцевий напад.

    Олексіюк був депутатом 4-го скликання від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна».

    Нагадаємо, 7 лютого помер депутат Верховної Ради Петро Ванат.

    Олексіюк був членом Руху з 1989, головою управи Рівненської обласної організації НРУ (з квітня 1994), членом Центрального проводу НРУ; головою Рівненської обласної організації РУХу (УНР), член Центрального проводу РУХу (УНР) (грудень 1999 — січень 2003); член Центрального проводу УНП (з січня 2003). Довірена особа кандидата на пост президента Віктора Ющенка.
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