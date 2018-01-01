Помер колишній народний депутат Сергій Олексіюк

У депутата стався серцевий напад

У суботу, 27 січня, помер колишній народний депутат Сергій Олексіюк. Про це повідомив громадський діяч Рівненщини Павло Дутко. За його словами, в Олексіюка стався серцевий напад. Олексіюк був депутатом 4-го скликання від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Нагадаємо, 7 лютого помер депутат Верховної Ради Петро Ванат. Олексіюк був