Помер колишній народний депутат Сергій Олексіюк
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Сергій Олексіюк
У депутата стався серцевий напад
У суботу, 27 січня, помер колишній народний депутат Сергій Олексіюк. Про це повідомив громадський діяч Рівненщини Павло Дутко.
За його словами, в Олексіюка стався серцевий напад.
Олексіюк був депутатом 4-го скликання від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна».
Нагадаємо, 7 лютого помер депутат Верховної Ради Петро Ванат.
Олексіюк був членом Руху з 1989, головою управи Рівненської обласної організації НРУ (з квітня 1994), членом Центрального проводу НРУ; головою Рівненської обласної організації РУХу (УНР), член Центрального проводу РУХу (УНР) (грудень 1999 — січень 2003); член Центрального проводу УНП (з січня 2003). Довірена особа кандидата на пост президента Віктора Ющенка.