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    Суспільство

    Порошенко не прийшов на допит до ДБР

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    Адвокат Петра Порошенка повідомив ДБР, що наразі нардеп перебуває за кордоном - Порошенко не прийшов на допит до ДБР
    Адвокат Петра Порошенка повідомив ДБР, що наразі нардеп перебуває за кордоном

    Порошенка викликали на допит, як свідка у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці в 2018 році

    Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко в п'ятницю не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

    Про це повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова, пише Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що Порошенка викликали на допит, як свідка у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці в 2018 році.

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    «Порошенко не прийшов на допит у п'ятницю. Його викликали для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, що стосується можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року», - сказала Іванова.

    При цьому вона наголосила, що Порошенку завчасно повідомили про дату і час допиту.

    У пресслужбі Порошенка поінформували, що адвокат Ігор Головань передав до ДБР документ, в якому зазначає, що Порошенко не зможе прибути на допит 27 вересня, оскільки перебуває за кордоном.

     

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