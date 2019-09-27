Порошенко не прийшов на допит до ДБР



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Адвокат Петра Порошенка повідомив ДБР, що наразі нардеп перебуває за кордоном

Порошенка викликали на допит, як свідка у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці в 2018 році

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко в п'ятницю не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова, пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Порошенка викликали на допит, як свідка у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці в 2018 році.

«Порошенко не прийшов на допит у п'ятницю. Його викликали для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, що стосується можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами під час переходу кораблів ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року», - сказала Іванова.

При цьому вона наголосила, що Порошенку завчасно повідомили про дату і час допиту.

У пресслужбі Порошенка поінформували, що адвокат Ігор Головань передав до ДБР документ, в якому зазначає, що Порошенко не зможе прибути на допит 27 вересня, оскільки перебуває за кордоном.