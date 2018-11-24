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    Суспільство

    Президент разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору

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    <p>Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції до Пам&rsquo;ятного знаку жертвам Голодомору</p> - Президент разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору

    Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору

    Церемонія відбулася на Михайлівській площі в Києві

    Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. Про це інформує Банкова.

    До Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні на Михайлівській площі в Києві Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції та вшанували пам’ять жертв Голодомору.

    Біля підніжжя Пам’ятного знаку також встановлено запалені лампадки.

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    Президент разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору
    Президент разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору
    Президент разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору

    Сьогодні також відбудуться заходи біля меморіального знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні». О 16 годині пройде загальнонаціональна акція «Запали свічку».

    Нагадаємо, до акції «Запали свічку пам'яті» на честь 85-их роковин Голодомору вже долучилося 70 країн, а загалом акція пройде у 85 країнах на всіх континентах.

    Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

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