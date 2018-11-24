Президент разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору

Церемонія відбулася на Михайлівській площі в Києві

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. Про це інформує Банкова.

До Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні на Михайлівській площі в Києві Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції та вшанували пам’ять жертв Голодомору.

Біля підніжжя Пам’ятного знаку також встановлено запалені лампадки.

Сьогодні також відбудуться заходи біля меморіального знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні». О 16 годині пройде загальнонаціональна акція «Запали свічку».

Нагадаємо, до акції «Запали свічку пам'яті» на честь 85-их роковин Голодомору вже долучилося 70 країн, а загалом акція пройде у 85 країнах на всіх континентах.

Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.