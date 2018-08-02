Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Поки буде залишатися бодай одна краплина моєї крові, я буду битися з ворогами свого народу. Я не можу битися зброєю, але я б’юся різцем і долотом»

Ніл Хасевич (25 листопада 1905 року- 4 березня 1952 року) – художник-графік, член ОУН, Української головної визвольної ради, Української повстанської армії. Лицар Срібного Хреста Заслуги УПА та медалі «За боротьбу в особливо важких умовах».

Псевда: Бей-Зот, Левко, Рибалка, 333, Старий, Джміль.



150 графічних композицій створив за роки перебування в УПА. Його карикатури на радянський режим та його лідерів неабияк дратували комуністичну владу. Його графіка була ефективною зброєю в руках визвольного підпілля.

Копії гравюр Ніла Хасевича розповсюджувалися серед іноземних посольств та делегатів сесії Асамблеї ООН. Тому акцію по знешкодженню «Бей Зота» радянські спецслужби розробляли особливо ретельно.



В умовах важкої підпільної боротьби та зневіри Хасевич також розробив проекти нагород УПА.



Ніл Хасевич: «Поки буде залишатися бодай одна краплина моєї крові, я буду битися з ворогами свого народу. Я не можу битися з ними зброєю, але я б’юся різцем і долотом. Я, каліка, б’юся у той час, коли багато сильних і здорових людей у світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива».