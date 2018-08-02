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    Суспільство

    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича

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    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича

    «Поки буде залишатися бодай одна краплина моєї крові, я буду битися з ворогами свого народу. Я не можу битися зброєю, але я б’юся різцем і долотом»

    Ніл Хасевич (25 листопада 1905 року- 4 березня 1952 року) – художник-графік, член ОУН, Української головної визвольної ради, Української повстанської армії. Лицар Срібного Хреста Заслуги УПА та медалі «За боротьбу в особливо важких умовах». 

    Псевда: Бей-Зот, Левко, Рибалка, 333, Старий, Джміль.

    150 графічних композицій створив за роки перебування в УПА. Його карикатури на радянський режим та його лідерів неабияк дратували комуністичну владу. Його графіка була ефективною зброєю в руках визвольного підпілля.

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    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича
    Різець перетворився на зброю. Яскраві графічні роботи головного художника УПА Ніла Хасевича

    Копії гравюр Ніла Хасевича розповсюджувалися серед іноземних посольств та делегатів сесії Асамблеї ООН. Тому акцію по знешкодженню «Бей Зота» радянські спецслужби розробляли особливо ретельно.

    В умовах важкої підпільної боротьби та зневіри Хасевич також розробив проекти нагород УПА.

    Ніл Хасевич: «Поки буде залишатися бодай одна краплина моєї крові, я буду битися з ворогами свого народу. Я не можу битися з ними зброєю, але я б’юся різцем і долотом. Я, каліка, б’юся у той час, коли багато сильних і здорових людей у світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива».

    ОУН-УПА
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