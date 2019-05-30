Ryanair в останній день весни продасть 100 тисяч квитків за ціною від 9,99 євро



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Квитки продаватимуть на подорожі з 31 травня до 30 вересня

Купити квиток за акційною ціною можна буде тільки до кінця доби 31 травня

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair, літаки якої літають з чотирьох українських міст (Києва, Львова, Харкова та Одеси), оголосила, що продасть 100 тисяч авіаквитків на різні напрямки за ціною від 9,99 євро.

Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє телеканал 24tv.ua.

Зазначається, що купити квиток за акційною ціною можна буде тільки до кінця доби 31 травня.

Згідно з умовами акції від Ryanair, квитки за акційною ціною можна придбати 30 та 31 травня 2019 року. Але стосуються вони не усіх подорожей, а лише тих, які будуть здійснюватися у період з 31 травня до 30 вересня.

Фактично це означає, що лоукостер для пасажирів надав чудову нагоду придбати дешеві квитки у період літніх відпусток.

Наприклад, з київського «Борисполя» за 9,99 євро (менше 300 гривень) можна полетіти до польського міста Бидгощ, за 19 євро – до Варшави, а за 28 – до Берліна.