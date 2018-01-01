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    Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

    Сніголавинна небезпека на високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області зберігається декілька днів
    На високогірній частині Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили в прес-службі ДСНС України. «За даними УкрГідрометцентру, 8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3
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    Лавина на Закарпатті
    Лавина на Закарпатті

    Сніголавинна небезпека на високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області зберігається декілька днів

    На високогірній частині Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

    Про це повідомили в прес-службі ДСНС України.

    «За даними УкрГідрометцентру, 8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - розповіли в ДСНС.

    Нагадаємо, сніголавинна небезпека 3-го рівня на високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області вже зберігається декілька днів.

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