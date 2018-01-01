Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

Сніголавинна небезпека на високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області зберігається декілька днів

На високогірній частині Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили в прес-службі ДСНС України. «За даними УкрГідрометцентру, 8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3